Mistrzynie olimpijskie przyjadą do Łodzi na lekcję wf dla dziewcząt

– Naszym celem jest pokazanie, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki naszej nietypowej lekcji i spotkaniu mistrzyń sportu przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna – mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

Otylia Jędrzejczak, trzykrotna – w tym złota – medalistka olimpijska w pływaniu, do Łodzi zaprosiła cztery inne wielkie mistrzynie sportu – mistrzynię olimpijską z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz wicemistrzynię w sztafecie żeńskiej 4x400 metrów Małgorzatę Hołub-Kowalik, srebrną i brązową medalistkę z Tokio w kajakowym sprincie Annę Puławską, wicemistrzynię świata z Dohy w rzucie młotem, a dziś trenerkę mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego Joannę Fiodorow oraz sześciokrotną medalistkę – w tym złotą – mistrzostw Europy w short tracku Patrycję Maliszewską.

– Każda zaproszonych przeze mnie do Łodzi mistrzyń ma bardzo ciekawą historię i wspaniałe osiągnięcia. Wszystkie z nich łączy też wielka miłość do sportu i chęć przekazywania tej miłości młodzieży. Jestem przekonana, że damy radę przekonać dziewczyny w Łodzi, że warto być aktywnym, warto uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego i warto uprawiać sport – dodaje Jędrzejczak.

Oprócz wspólnego udziału z uczennicami w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego, którą poprowadzi znana trenerka personalna Klaudia Koźbiał, mistrzynie będą odpowiadać na wszystkie pytania dziewcząt. – Naszym hasłem jest „Jestem sobą, Jestem Bella”. Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Chcemy pokazać, że z ćwiczeń można czerpać radość i bawić się nimi – wyjaśnia wybitna polska pływaczka. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez Bellę i CityMotors Gdańsk.

Impreza rozpocznie się w czwartek o godz. 10.30 w hali sportowej przy ul. Stanisława Małachowskiego 5/7. Projekt „Mistrzynie w szkołach” współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego czwarta tegoroczna odsłona – wcześniej odbyły się zajęcia w Świeciu na Kujawach i Pomorzu, Kołobrzegu w Zachodniopomorskiem i Nysie na Opolszczyźnie – także przez miasto Łódź. Ostatnie tegoroczne zajęcia w ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach” odbędzie się 9 listopada w Katowicach.