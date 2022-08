Na Widzewie jak na meczu Premier League. Będą zmiany w składzie Widzewa?

- Dużo dobrego możemy powiedzieć o Widzewie Łódź - zaczął prowadzący Adam Sławiński. - Ale zadamy sobie pragmatyczne pytanie, kiedy ten Widzew dojrzeje i na ile to dojrzenie Widzewa sprawi, że nie będzie grał takiej odważnej i ładnej dla oka piłki.

Ciekawą rzecz powiedział Bartek Gleń z Canal Plus Sport: - Widzew jak traci to ładne i efektowne gole, ciężko się przed tym obronić.

- To co działo się przed meczem w Łodzi, czuje się, że to jest dzień meczowy - komentator Robert Podoliński. - Super się ten mecz oglądało, jak relacja z Premier League. Naprawdę coś pięknego, cały stadion żyje, ja lubię takie obrazki. A jeśli chodzi o Widzew to uważam, że jest to zespół bardziej pragmatyczny niż Miedź czy ŁKS kilka sezonów temu. Fajne indywidualności może nam wykreować Widzew. Najlepsze wejście beniaminka po najsłabszej poprzedniej rundzie w pierwszej lidze. To jest niesamowita metamorfoza tego zespołu.

- Widzew to zespół starający się przede wszystkim grać w piłkę, stara się od tyłu grać akcje - mówił Igor Lewczuk. - Widzew należy chwalić. Mało takich zespołów jest, tak odważnie grających będąc beniaminkiem.

Robert Podoliński był pod wrażeniem tego, że w meczu z Lechią Widzew oddał 17 strzałów, z tego 8 celnych.

- Myśleliśmy, że Widzew się okopie, zaprosi do siebie Lechię, a tutaj oglądaliśmy coś innego. Świetnie się ogląda Widzew. Tak jak Bartek powiedział: najlepsze wejście beniaminka w ekstraklasę.

- Indywidualności przeciw Widzewowi działają - kontynuował Robert Podoliński. - Tak było w Szczecinie, tak teraz w meczu z Lechią. Piłkarze, od których wymagamy jakości pokazali się z dobrej strony. Mam wrażenie, że obok Bartka Pawłowskiego brakuje tego argumentu po stronie Widzewa. Jest co prawda Jordi Sanchez, który strzelił już dwa gole po wejściu z ławki.

- Trener Janusz Niedźwiedź na razie nie planuje gry dwoma napastnikami, więc na tę chwilę w ataku będzie grać Bartek Pawłowski - Zakończył Bartek Gleń z Canal Plus Sport.

Na konferencji po meczu z Lechią trener Niedźwiedź powiedział: – To będzie zadanie i wyzwanie dla nas, jako sztabu, jak zrobić, żeby tę dwójkę zawodników Barta Pawłowskiego i Jordiego Sancheza zmieścić w składzie, oczywiście, jeśli potwierdzą formę w tygodniu. Już przed meczem z Lechią o tym myśleliśmy, natomiast jeszcze teraz nie zdecydowaliśmy się, bo oni rywalizują między sobą o miano tego jednego napastnika i ta rywalizacja jest na bardzo wysokim poziomie.

