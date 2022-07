Najlepsze siatkarki świata zagrają w Łodzi. Zegar ruszy na Piotrkowskiej

Zmagania najlepszych drużyn świata rozgrywane będą w Polsce i Holandii od 23 września do 15 października. Już można kupować bilety na to wielkie wydarzenie – na stronie ebilet.pl.

– Czekamy na mistrzostwa świata w siatkówce kobiet, to historyczne wydarzenie, bo turniej po raz pierwszy rozgrywany będzie w Polsce – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Łodzi. – Reprezentacje, które gościć będziemy w Łodzi w naszych dwóch halach w Atlas Arenie i Sport Arenie rozegrają w sumie 25 spotkań. Liczymy na to, że Polki awansują do drugiej fazy i wtedy będą grać w Łodzi. Jestem o tym przekonana. Także o tym, że z Łodzi pojadą do Gliwic na finałowe mecze. Myślę, że łodzianie bardzo chętnie zakupią bilety na te mecze, ta sprzedaż już się rozpoczęła, bo przecież w reprezentacji Polski kobiet mamy nasze siatkarki z ŁKSCommercecon i Grot Budowlanych Łódź.

Już niebawem 31 lipca na ulicy Piotrkowskiej stanie zegar, który będzie odmierzał czas do rozpoczęcia tej siatkarskiej wspaniałej imprezy.

– Składam podziękowanie dla władz Łodzi za to, że możemy gościć na tych pięknych halach – Jacek Sęk, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Cieszymy się, że właśnie w Łodzi, gdzie siatkówka kobieca jest mocno popularna będziemy walczyć z najlepszymi zespołami na świecie.

Pierwsza faza mistrzostw świata w Łodzi, bez udział naszej reprezentacji, która grać będzie w Gdańsku, również nasycona będzie wielkimi emocjami sportowymi.

– Do Łodzi przyjadą zespoły, które stanowią o sile siatkówki kobiecej na świecie, medalistki mistrzostw świata, medalistki mistrzostw kontynentalnych, igrzysk olimpijskich – dodał Jacek Sęk. – Myślę tu o reprezentacjach Serbii czy Stanów Zjednoczonych, które gwarantują świetną zabawę i świetny poziom sportowy. Serdecznie zapraszamy na turniej.

Mistrzostwa w Łodzi rozpoczną się 29 września. Druga faza wystartuje 4 października. Duże znaczenie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej miała bliskość dwóch hal sportowych – Atlas Areny i Sport Areny. Ponadto Łódź jest sprawdzonym partnerem PZPS, organizowała wszak w przeszłości mistrzostwa świata mężczyzn.

Bilety są w atrakcyjnych cenach już od 20 zł na fazę grupową. Mecze z udziałem Polek w Atlas Arenie kosztować będą od 29 zł. Atlas Arena mieści 11 tysięcy kibiców i władze polskiej siatkówki liczą, że największy obiekt uda się zapełnić.