Napad w Łodzi. Nożownik zaatakował w nocy stację benzynową. Za pomocą noża sterroryzował pracownicę. Co ukradł?

Napad w Łodzi: nożownik grozi i rabuje

- Stróże prawa bardzo szybko zjawili się na miejscu zdarzenia. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonej, tuż przed północą do stacji wszedł młody mężczyzna i zażądał wydania pieniędzy. Sprawca nożem sterroryzował pracownicę stacji. Groził, że go użyje. Trzymając ostrze na szyi kobiety, ukradł z kasy kilkadziesiąt złotych. Zabrał też cztery piwa i wybiegł z obiektu. Policjanci pracujący nad ustaleniem personaliów napastnika, zabezpieczyli na miejscu szereg śladów i wykonali oględziny. Skrupulatnie przejrzeli zapisy monitoringów zarówno tych z budynku stacji, jak i znajdujących się w jej pobliżu

Napad w Łodzi: nożownik wpadł w mieszkaniu

Policjanci ustalili personalia napastnika i postanowili go pochwycić w miejscu zamieszkania. Do akcji przystąpili 20 marca. Zapukali do mieszkania na Bałutach i zatrzymali 21-latka. Był kompletnie zaskoczony i nie stawiał oporu. Został skuty kajdankami. Wprawdzie zaprzeczał, że brał udział w napadzie na stację benzynowa, jednak – jak zaznacza Katarzyna Zdanowska - „zarówno utrwalony na nagraniach wizerunek mężczyzny oraz charakterystyczne elementy ubioru zabezpieczone przez mundurowych w mieszkaniu podejrzanego, wskazywały jednoznacznie na jego udział w przestępstwie”.