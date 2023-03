Nie żyje profesor Piotr Smolewski. Wybitny łódzki lekarz hematolog zmarł w wieku 62 lat. Pogrzeb w czwartek

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: Prodziekan ds. Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego.

Członek Zarządu wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Hematologii.

Uczestnik kilkunastu zagranicznych staży naukowych: Lederle Traveling Fellowship in Hematology at Department of Hematology, The General Infirmary, Leeds – Wielka Brytania, PHARE, w tym „Teaching of Teachers” Fitzwilliam College, Cambrige – Wielka Brytania, szkolenia University of Manchester, Wielka Brytania, University of Copenhagen – Dania, Andalusian School of Family Medicine, Granada – Hiszpania, dwukrotnie Brander Cancer Research Institute, New York Medical College, Nowy Jork – USA w ramach grantu US National Health Institute. Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Enviroment (ENEA), Rzym – Włochy.