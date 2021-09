Nieletni zatrzymani do kontroli. Nie posiadali uprawnień do jazdy na tzw. junakach

Nieletni zatrzymani do kontroli bez uprawnień

Opoczyńscy policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli dwóch 15-latków, którzy poruszali się jednośladami. Jeden z chłopców jechał motorowerem, drugi motocyklem. Oba pojazdy to popularne Junaki.

- Niestety żaden z 15-latków nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania - informuje asp. szt. Barbara Stępień, rzecznik KPP w Opocznie. - Obowiązujące przepisy zobowiązują policjantów do przesłania sprawy pod ocenę sądu rodzinnego i nieletnich.

Jak uniknąć kłopotów z prawem, a przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Policja przypomina: Aby poruszać się jakimkolwiek pojazdem mechanicznym należy legitymować się odpowiednią kategorią prawa jazdy.

I tak, do kierowania motorowerem należy posiadać prawo jazdy kat. AM. W myśl przepisów, o tę kategorię prawa jazdy, mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 14-lat. Kurs na prawo jazdy kategorii AM zakończony egzaminem państwowym przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.