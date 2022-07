Niewiadów słynie z przyczep kempingowych, ale niewykluczone, że będą tam produkowane nowe rakiety przeciwpancerne dla polskiej armii

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów (pow. tomaszowski, gmina Ujazd) chcą dostarczyć polskiej armii kierowane pociski przeciwpancerne. Nie chodzi jednak o firmę produkującą przyczepy, ale o wydzieloną spółkę, która zajmuje się produkcją bomb, rakiet, granatów i wyrzutni.

ZSP Niewiadów są jednym z kilku oferentów w programie Pustelnik, w ramach którego Siły Zbrojne chcą nabyć lekki pocisk przeciwpancerny nowego typu. W grę wchodzi zakup od stu do tysiąca wyrzutni i do 3 tys, pocisków. To na razie wstępne konsultacje rynkowe. Jak nas poinformował Zdzisław Bąbol, wiceprezes ZSP Niewiadów, spółka przygotowała ofertę wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną i nieujawnioną firmą z Ukrainy.