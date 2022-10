Nowa Brzeźnica: 76-letni kierowca zasnął za kierownicą i wjechał do rowu

- Ze wstępnych ustaleń pajęczańskich policjantów drogówki wynika, iż 76-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego na prostym odcinku drogi najprawdopodobniej zasnął za kierownicą opla i wjechał nim do rowu. Mężczyzna był trzeźwy. Został przewieziony do szpitala - mówi Wioletta Mielczarek, rzecznik prasowy pajęczańskiej policji. ♦️I apeluje do kierowców o ostrożność i rozsądek.

- Podczas podróży samochodem każdemu kierowcy mogą przydarzyć się problemy ze zdrowiem, niewielkie osłabienie, ból głowy czy zmęczenie. Należy wówczas odpocząć i ocenić czy nasz stan psychofizyczny pozwala na dalsze kontynuowanie jazdy. Apelujemy o ostrożność i rozsądek - przestrzega Wioletta Mielczarek .