Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych już obowiązują. W Łodzi pierwszy dzień z nowymi przepisami przebiegł spokojnie

Hubert Barański ocenia jednak, że choć obecność użytkowników różnych pojazdów może potencjalnie powodować konflikty, to raczej wszyscy się na drogach rowerowych zmieszczą. - Do tej pory się mieściliśmy – mówi.

Elektryczne urządzenie kupił sobie jeden z łódzkich 60-latków. Jak podkreśla był to przymus, bo w jego rodzinie wszyscy już elektryczne hulajnogi mieli. A to utrudniało wspólny wypoczynek weekendowy.

- Na rowerze nie byłem w stanie dogonić jadących na hulajnodze dzieci. Teraz możemy jeździć razem – mówi łodzianin.

Jednak rosnąca popularność hulajnóg sprawia, że dochodzi do wypadków. Tylko na terenie Łodzi w ubiegłym roku doszło do 12 takich zdarzeń, w których rannych zostało 12 użytkowników hulajnóg elektrycznych. W sierpniu na hulajnodze ulicą Piotrkowską jechały dwie dziewczynki w wieku 11 i 16 lat. Na skrzyżowaniu z Jaracza w nie ustąpiły pierwszeństwa i wpadły pod samochód. Starsza dziewczynka z obrażeniami trafiła do szpitala. Natomiast we wrześniu ubiegłego roku Gapininie w powiecie opoczyńskim 51-latka jechała pijana elektryczną hulajnogą. Poruszała się niewłaściwą stroną drogi, po czym przewróciła się i doznała urazów twarzy.