Odbył się czwarty przetarg na sprzedaż Sukcesji. Cena wywoławcza wyniosła 85 mln zł. Czy byli chętni do zakupu centrum?

We wtorek 10 sierpnia odbył się czwarty przetarg na sprzedaż Sukcesji. Tym razem centrum przy ul. Rembielińskiego można było kupić za 85 mln zł i była to najniższa kwota z dotychczas proponowanych.Mimo to przetargu, tak jak poprzednich, nie udało się rozstrzygnąć.- Nikt się nie zgłosił - mówi Ewa Frontczak, syndyk Sukcesji. - Widocznie potencjalnie zainteresowani czekają na dalszą obniżkę ceny wywoławczej. O tym jednak zdecyduje rada wierzycieli centrum w swojej uchwale.Czytaj dalej

Archiwum