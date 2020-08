Odra - ŁKS. Trener Wojciech Stawowy: Chcę podziękować kibicom

Czy spodziewał się pan tak wysokiego wyniku?

Wojciech Stawowy: Ja wierzę w swoją drużynę i w to co robimy. Dla mnie liczy się to, żeby zespół w każdym meczu był powtarzalny, grał dobrą piłkę i żeby to się przekładało na wynik. Ja nie jestem chytry na bramki, dla mnie liczą się punkty. Oczywiście nie spodziewałem się takiego wysokiego zwycięstwa, bo uważam, że Odra to groźny zespół u siebie, zespół dobrze poukładany, ale my okazaliśmy się zespołem skutecznym, dobrze grającym i wygrywamy to spotkanie zasłużenie.

Czy styl drużyny jest już optymalny?

Nie, będzie dopiero po zimie. Mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy do poprawienia. Zespół taki jaki ja bym chciał oglądać, na to potrzeba jeszcze czasu.

W kadrze zabrakło Tomka Nawotki. Dlaczego?

Tomek jest krótko z nami, miał długą przerwę. Przechodził testy wydolnościowe, szybkościowe. Musi się zgrać z zespołem.