Oratorium na Boże Narodzenie Johanna Sebastiana Bacha oraz wspólne śpiewanie

Pierwszą propozycją będzie Koncert Bożonarodzeniowy, zaplanowany na piątek 16 grudnia od godz. 19. W programie wieczoru znalazło się Oratorium na Boże Narodzenie (kantaty I–III) Johanna Sebastiana Bacha, a wykonawcami będą: Hanna Sosnowska – sopran, Jan Jakub Monowid – alt, Karol Kozłowski – tenor, Robert Gierlach – bas, Andriy Yurkevych – dyrygent, Artur Koza – przygotowanie chóru, Chór i Orkiestra symfoniczna FŁ. Prowadzenie koncertu Piotr Matwiejczuk.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, Oratorium na Boże Narodzenie to jedno z największych arcydzieł tego gatunku i największych arcydzieł muzyki klasycznej w ogóle. Bach napisał je na Boże Narodzenie 1734 roku, wykorzystując fragmenty swoich wcześniejszych kompozycji, co w XVIII wieku było częstą praktyką. Oratorium jest cyklem sześciu kantat, z których każda powstała na określony dzień świąteczny: od Bożego Narodzenia (25 grudnia) po dzień Epifanii (6 stycznia), czyli święto Trzech Króli. Pierwsza część opisuje narodziny Jezusa, druga – objawienie pasterzom, trzecia – adorację pasterzy, czwarta – obrzezanie i nadanie imienia Jezusowi, piąta – podróż mędrców ze wschodu, szósta – adorację mędrców. Każda z kantat to wieloczęściowa struktura, którą otwiera chór, wypełniają arie i recytatywy, a kończy chorał. Wykonanie całości zajmuje niemal trzy godziny, nic więc dziwnego, że dla potrzeb koncertowych zwykle dokonuje się wyboru.

Wykonanie trzech kantat poprowadzi ukraiński kapelmistrz Andriy Yurkevich, który jako dyrygent gościnny i dyrektor muzyczny był związany m.in. z Operą Narodową we Lwowie, Narodowym Teatrem Operowym w Odessie i Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie.

Bilety w cenach od 26 do 55 zł.

W sobotę 17 grudnia o godz. 19 rozpocznie się „Świąteczne rozśpiewanie”. W przedsięwzięciu wezmą udział: Mariusz Lewy – dyrygent/fortepian, Chór dla (nie)opornych, Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej, The Singing Heads, Towarzystwo Śpiewacze Lutnia w Zgierzu, Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim, Chór mieszany parafii Najświętszego Sakramentu w Łodzi, Chóry I i VI LO w Łodzi. W programie oczywiście kolędy.

„Świąteczne rozśpiewanie” to wydarzenie, podczas którego spotykają się i prezentują swoje umiejętności chóry z regionu łódzkiego. Na tegorocznym koncercie nie zabraknie kolęd zarówno polskich, jak i obcych. A powracającym refrenem będzie ta najpopularniejsza na świecie – „Cicha noc”. Każdy chór zaśpiewa ją w innym języku. Również publiczność będzie miała okazję wykazać się swoimi umiejętnościami nie tylko wokalnymi, lecz także lingwistycznymi.

Tego samego dnia od godz. 12.30 odbędzie się koncert z cyklu Odkrywcy Muzyki, pod hasłem „Wielka gra: Marzenia”. Wystąpi Dombrova Piano Duo w składzie Łukasz Szubski i Krzysztof Włodarczyk – fortepian oraz Joanna Lichorowicz-Greś i Sławek Greś – tancerze. Prowadzenie koncertu Malina Sarnowska.

W programie wydarzenia zaplanowano utwory: Edvard Grieg – „Poranek” i „W grocie Króla Gór” z I Suity „Peer Gynt”, Ignacy Jan Paderewski – „Album Tatrzańskie”, Piotr Czajkowski (opr. Siergiej Rachmaninow) – Walc z baletu „Śpiąca królewna”, Piotr Czajkowski – Marsz i Trepak z baletu „Dziadek do orzechów”, Johnny Marks – „Rockin’ Around the Christmas Tree”, Dombrova Piano Duo – „Boogie Woogie”. Familijny koncert kończy zajęcia dla dzieci, poświęconych muzyce i jej odcieniom.

W wydarzenie może uczestniczyć każdy zainteresowany.