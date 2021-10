Pierwsze takie Mistrzostwa Polski siłaczy w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Zatoka Sportu

Podnoszenie ciężarów to jedna z najważniejszych dyscyplin polskiego sportu osób z niepełnosprawnościami. Będąc w rodzinie dyscyplin paraolimpijskich jest rozgrywana na igrzyskach od 1964 roku. Różni się od klasycznego podnoszenia ciężarów przede wszystkim tym, iż zawodnicy nie rywalizują w pozycji stojącej. Osoby ze schorzeniami narządu ruchu, wyciskają sztangę leżąc plecami na specjalnie zaprojektowanej do tego celu ławce.

Poziom sportowy atletów niepełnosprawnych niejednokrotnie pozwala im na rywalizację z osobami w pełni sprawnymi, a nierzadko okazuje się, że są po prostu są silniejsi!

To ważne wydarzenie sportowe zorganizowane zostało przez: Zarząd Główny AZS, Centrum Sportu PŁ, Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ, Klub Uczelniany AZS PŁ, PFRON Oddział Łódź.

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS są cyklem zawodów dla osób z niepełnosprawnościami i wpisują się w szeroko zakrojone działania mające na celu upowszechnianie sportu w środowisku akademickim. W mistrzostwach wystartowało blisko 40 zawodników z całej Polski, z których 8 reprezentowało sekcję sportów siłowych KU AZS PŁ. Rywalizowano w 10 kategoriach wagowych (4 kobiece, 6 męskich).

Zarówno strona sportowa, jak i organizacyjna tego wydarzenia stały na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy mierzyli się z własnymi rekordami życiowymi oraz surowymi zasadami sędziowania.

Pytamy Dyrektor Centrum Sporu dr Ewę Brochocką o organizację zawodów i plany na przyszłość dla sportu osób z niepełnosprawnościami na Politechnice Łódzkiej:

– Uprawianie sportu jest bardzo ważne zarówno w kontekście utrzymania zdrowia fizycznego jak i psychicznego – mówi Ewa Brochocka. Należy również pamiętać o jego społecznej roli, bo w tym przypadku sport definiuje także przynależność do wspólnoty akademickiej. Dlatego wychodzimy z tą inicjatywą do wszystkich studentów, niezależnie od poziomu ich sprawności. Aktywizacja sportowa studentów z niepełnosprawnościami to nie są plany, ale rzeczywistość, która od kilku lat pod różnymi postaciami ma miejsce na naszej uczelni. Dzięki współpracy z BON PŁ działają u nas sekcje sportowe oraz zajęcia wychowania fizycznego ukierunkowane na studentów z niepełnosprawnościami, które prowadzą wyspecjalizowani trenerzy z Centrum Sportu PŁ. W roku 2019 planowaliśmy, że w roku 2020 wspólnie z BON PŁ podejmiemy się historycznego zadania, czyli organizacji pierwszych ogólnopolskich zawodów w podnoszeniu ciężarów dla studentów z niepełnosprawnościami. Jak wiemy rok 2020 uniemożliwił nam tę organizację z powodu pandemii, ale w 2021 zrealizowaliśmy nasze palny z sukcesem. Impreza spotkała się z bardzo dużą sympatią startujących i ich opiekunów, w związku z czym już myślimy o organizacji następnej edycji.

Wydarzenie to wspiera rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik . Liczymy, że z czasem nasze zawody przerodzą się w imprezę międzynarodowe.

Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej reprezentowali następujący zawodnicy:

W kategorii mężczyzn

Hubert Krokowicz – złoty medal w kategorii 55kg

Piotr Stanisławek - 5 miejsce w kategorii 75 kg

Szymon Górka – 5 miejsce w kategorii 85kg

Piotr Zając – złoty medal w kategorii +95 kg

Adrian Peliszko – brązowy medal w kategorii +95 kg

W kategorii kobiet

Agata Skalska – srebrny medal w kategorii 50 kg

Agata Mochola – brązowy medal w kategorii 60 kg

Ania Litawska – złoty medal w kategorii 70 kg

