Pięściarz ŁKS i zawodnik z Piotrkowa wystąpią podczas gali HFO SOLPARK w Kleszczowie

Kto w walce wieczoru?

W walce wieczoru gali HFO Solpark Łukasz Pławecki stanie do walki w obronie tytułu zawodowego Mistrza Świata ISKA. Swoje walki stoczą też Michał Bławdziewicz, Michał Benben, Patryk Radoń z ŁKS Łódź czy Robert Krasoń z Tom Center Piotrków Trybunalski.

Pełną kartę walk wydarzenia znajdą Państwo poniżej.

W piątek 04.09.2020 odbędzie się otwarta dla widzów i mediów ceremonia ważenia zawodników. Ceremonia odbędzie się w Solparku przy ulicy Sportowej 8 w Kleszczowie.

Gala odbywa się we współpracy z Gminą Kleszczów.

W HFO Solpark walczyć będą:

• -78,1 kg Walka w obronie pasa Mistrza Świata ISKA: Łukasz Pławecki (Polska/HALNY Nowy Sącz) vs Michalis Manoli (Cypr/Fivestar Sports Center)

• +95 kg: Michał Bławdziewicz (Palestra Warszawa) vs Tomasz Janiszewski (Aligatores Warszawa)

• -70 kg: Patryk Radoń (ŁKS Łódź) vs Michal Kosik (Fire Gym Banska Bystryca)

• -81 kg: Robert Krasoń (Tom Center Piotrków Trybunalski) vs Wiktor Waszczuk (KS RedLion MuayThai)

• -67 kg: Michał Benben (Gladiators Bełchatów) vs Marcin Konieczny (CSWiS Leżajsk)

• -65 kg: Maciej Zembik (Żarski Klub Sportów Walki) vs Ivo Hatala (Fire Gym)

• -60 kg: Damian Roll (Tom Center Piotrków Trybunalski) vs Szymon Obroślak (KS RedLion MuayThai)