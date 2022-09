Podbeskidzie - ŁKS 1:1. Julio wyręczył strzelców ŁKS, Bobek jak Tomaszewski

Przed meczem pojawiła się informacja, że Mateuszem Kowalczykiem, który wyrasta na objawienie tego sezonu, zainteresowane są kluby ekstraklasy. Ewentualny transfer do Rakowa lub Widzewa może zostać przeprowadzony dopiero po zakończeniu rundy jesiennej.

Mateusz Kowalczyk wyszedł w pierwszym składzie. Do drużyny po pauzie za żółte kartki powrócił Maciej Dąbrowski. Na ławce usiadł Oskar Koprowski. Ponadto za Dawida Arndta w bramce zagrał Aleksander Bobek, a za Bartosza Biela - Dawid Kort.

ŁKSzaczął mecz odważnie. Częściej był przy piłce i nadawał ton grze. Po półgodzinie gry gospodarze mieli dwie dogodne okazje, ale ich nie wykorzystali. Tymczasem piłkarzy ŁKSw strzeleniu gola wyręczył Hiszpan Julio Rodriguez, grający na stoperze. W 36 minucie po rożnym piłka przeleciała ponad Maciejem Dąbrowskim i spadła wprost na nogę Julio Rodrigueza, który z metra wpakował piłkę do własnej siatki.

W43 minucie powinno być 2:0. Michał Trąbka przejął piłkę, wbiegł w pole karne i technicznie strzelił, ale nie trafił. Jaka szkoda.

Po zmianie stron Aleksandrowi Bobkowi sprzyjało szczęście, jak Janowi Tomaszewskiemu na Wembley. Też jedna akcja zaważyła, jak wtedy na braku zwycięstwa. W 77 minucie Tomasz Jodłowiec podał do Goku, a ten mierzonym strzałem pokonał łódzkiego debiutanta. ą

Podbeskidzie B-Biała - ŁKS Łódź 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Julio Rodriguez (36-s), 1:1 Joan Roman (77).

Podbeskidzie: Matvei Igonen - Jeppe Simonsen, Daniel Mikołajewski (86, Mateusz Wypych), Julio Rodriguez, Iwajło Markow, Bartosz Bernard (71, Jakub Bieroński) - Maksymilian Sitek (71, Ezequiel Bonifacio), Tomasz Jodłowiec, Michał Janota (71, Yigit Emre Celtik), Krzysztof Drzazga (46, Joan Roman) - Kamil Biliński. Trener: Dariusz Żuraw.

ŁKS: Aleksander Bobek - Kamil Dankowski, Maciej Dąbrowski, Nacho Monsalve, Adam Marciniak (79, Artemijus Tutyskinas) - Pirulo (79, Kelechukwu Ibe-Torti), Mieszko Lorenc, Dawid Kort (71, Władysław Ochronczuk), Mateusz Kowalczyk, Michał Trąbka (56, Bartosz Biel) - Nelson Balongo (71, Piotr Janczukowicz). Trener: Kazimierz Moskal.

Sędziował: Jarosław Przybył (Kluczbork).

Żółte kartki: Rodríguez, Simonsen, Çeltik, Markow - Dąbrowski, Lorenc, Monsalve.

Widzów: 2.898.