Polish Karate Summer Camp Darłowo 2021. Karatecy Harasuto Łódź trenowali nad morzem

– Zawodnicy klubu Harasuto Łódź́ już po raz trzeci spędzili swój coroczny letni obóz w ośrodku Baltic Resort, którego właścicielami są Adrian Wójcik i Arkadiusz Kwiatkowski – mówi Janusz Harast. – Właściciele obiektów stanęli na wysokości zadania, realizując każdą̨ naszą̨ prośbę. Zakupili ogromny namiot o powierzchni 400 metrów kwadratowych, w którym odbywało się większość treningów karate oraz motorycznych.

Emocje już̇ opadły, choć́ zmęczenie jeszcze nie. – Cały obóz można podsumować w tych kilku słowach: bawiliśmy się cudownie! – dodaje Janusz Harast. – Nasi zawodnicy brali udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach, a było ich naprawdę mnóstwo: biegi, tańce, treningi motoryczne, treningi karate, zumba, tae – bo, karaoke, noc filmowa, festiwal kolorów, gra w kapsle, piłka nożna i siatkowa, mini hokej, gry i zabawy logiczne, top model, randka w ciemno, kąpiele słoneczne oraz morskie, spadające gwiazdy i nocny, niezapomniany trening oraz wiele innych atrakcji.

W zgrupowaniu wzięło udział ponad 200 karateków z Harasuto Łódź, Białostockiego Klubu Karate, Bushi-do Bydgoszcz oraz Sonkei Gdańsk. Zajęcia prowadzili: medaliści mistrzostw Europy WKF trener Kinga Harast, trener Anna Fajkowska, Bartosz Wzorek, Piotr Gołębiewski, Weronika Pogoda, Patrycja Łapka, Maria Łopatka, Maciej Kozakiewicz, Szymon Stawiarski, Andrzej Zaleski, Tomasz Grąbczewski i Janusz Harast.

Harasuto Summer Camp 2021 był pełen, atrakcji, śmiechu i niespodzianek. Pogoda non stop nas zaskakiwała, ale my, jako karatecy byliśmy czujni i zawsze wykorzystywaliśmy czas w stu procentach.

–Najlepszym podsumowaniem naszego obozu jest fragment wierszyku napisanego przez zdolne zawodniczki: „Obóz był the best, a wszyscy mówili tak jest. Jedzenie bardzo nam smakowało, a treningów było stanowczo za mało” – kończy trener Klubu Karate Harasuto Janusz Harast. ą