Polska armia potrzebuje nie tylko czołgów, samolotów i dział. Firma Zamet Głowno dostarczy wojsku mobilne stanowiska dowodzenia

Tak wyposażone moduły służą do pracy dowódcom i sztabom w warunkach polowych. Zamet i ZDZ z Krakowa mają dostarczyć razem 236 takich mobilnych stanowisk dowodzenia, w tym 156 w ramach zamówienia gwarantowanego oraz 80 jako opcja. Kontrakt obejmuje również pakiety szkoleniowy i logistyczno-serwisowy.

8 lipca została zawarta umowa zgodnie z którą konsorcjum składające się firmy Zamet Głowno i Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Krakowa, dostarczy polskiej armii Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia (MMSD). Jak informuje Agencja Uzbrojenia, która podpisała kontrakt ze strony wojska, w skład kompletu wchodzi rozsuwany kontener dowódczo-sztabowy na podwoziu ciężarowego samochodu Jelcz oraz kontener wyposażony w dwa agregaty prądotwórcze. W module jest miejsce pracy dla 12 osób, pozwala on na instalację dwóch niezależnych sieci teleinformatycznych.

Kontrakt za ponad 700 mln zł

Pierwsze moduły zostaną dostarczone jeszcze w tym roku, a całość zamówienia ma zostać zrealizowana do 2027 roku. Całkowita wartość zamówienia wynosi ok. 708 mln zł, z czego wartość na część gwarantowaną przypada ok. 481 mln zł.