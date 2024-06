Pomidory z Biedronki i Lidla w laboratorium. Wyniki testu pomidorów z najpopularniejszych dyskontów 6.06.2024

To już drugi taki test sprawdzający jakość warzyw i owoców w dwóch konkurujących ze sobą dyskontach, które od kilku tygodni prowadzą walkę cenową. Czy oprócz niskich cen Lidl i Biedronka dbają o jakości oferowanych produktów? Fundacja Pro-Test postanowiła sprawdzić to w laboratorium. Wcześniej skontrolowano jabłka sprzedawane w tych sieciach handlowych. Wtedy Pro-Test wykryła aż dziewięć różnych pestycydów w jabłkach z Lidla. W owocach z Biedronki były cztery pestycydy.

Zbadane pomidory pochodziły z Polski

Kraj pochodzenia badanych pomidorów to Polska. Na zlecenie Fundacji Pro-Test laboratorium sprawdziło w nich zawartość pozostałości pestycydów. Jaki jest wynik badań? W pomidorach z Lidla były pozostałości trzech pestycydów, a w pomidorach z Biedronki – jednego. Jak podkreśla fundacja Pro-Test, wykryte ilości pestycydów mieściły się w obowiązujących normach. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu innych składnikach naszej codziennej diety również znajdują się pozostałości pestycydów. Łącznej ilości tych toksycznych związków, spożywanej przez nas każdego dnia, nie sposób oszacować i nie sposób przewidzieć, jak wpływa na nasze zdrowie. Naukowcy nie znają również skutków współoddziaływania między sobą różnych pestycydów. A jak widać, w samych pomidorach związków może być kilka. Taka mieszanka może wpływać na nasz organizm inaczej niż pojedyncze substancje. Dlatego warto trzymać się zasady: im mniej pestycydów w tym, co jemy, tym lepiej.

Chcą podnieść świadomość konsumentów

Oświadczenie Lidla dotyczące badań pomidorów

W odniesieniu do przedstawionego badania pomidorów, podkreślamy, że w świetle prawa wyniki te są bardzo dobre. Wyniki porównywanych pomidorów konwencjonalnych niemal dorównują produktowi ekologicznemu. W pomidorach wykryto tylko 3 z 540 pozostałości analizowanych pestycydów. Suma wszystkich 3 wykrytych pestycydów dla produktu Lidl Polska nie przekracza 6 proc. wykorzystania dopuszczonych limitów prawnych, gdzie w produkcie konkurencji wynik ten dla pojedynczej substancji jest 2,6 razy większy (14,8 proc). Co ważne, jedna z wykrytych substancji, czyli obecność jonu bromkowego, może być wynikiem naturalnej obecności w roślinach. Wyniki świadczą o tym, że jest to produkt całkowicie bezpieczny i nadający się do spożycia.

Zdaniem przedstawicieli Lidla wszystkie wykryte w badaniu substancje mieszczą się w limitach prawnych, a nawet nie przekraczają 1/3 dopuszczalnych limitów prawnych regulowanych przez Rozporządzenie (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.