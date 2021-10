Pomnika na nagrobku Krzysztofa Krawczyka będzie poświęcony w sobotę, 16.10.2021

Mszę świętą za duszę Krzysztofa Krawczyka ma celebrować bp Antoni Długosz, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. To wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka i jego żony Ewy.

To on mówił kazanie na mszy św. pogrzebowej, która miała miejsce w łódzkiej katedrze. Przewodniczył też mszy św. odprawianej w kościele w Grotnikach w dniu 75 urodzin piosenkarza. Nie zabraknie też pewnie ojców oblatów, którzy tam sprawują posługę. A grób na tę uroczystość udekoruje kwiatami firma H. Skrzydlewska.

Jak powiedziała nam Ewa Krawczyk, żona zmarłego piosenkarza, nagrobek projektował zaprzyjaźniony z rodziną ksiądz Krzysztof Niespodziański, a pomnik wykonała firma ze Strzelna.

- Nagrobek nie jest jeszcze dokończony – tłumaczy Ewa Krawczyk.- Staną między innymi ławeczki. Cieszę się, że ten nagrobek udało się wykonać przed Wszystkimi Świętymi, ale wszystko idzie zgodnie z planem

.

Nagrobek przypomina kształtem estradę na której przez całe życie występował piosenkarz. Pojawił się na nim napis: Bo jesteś ty! To tytuł jednego z wielkich przebojów piosenkarza. W innym miejscu umieszczono napis: Warto żyć! Na płycie pojawił się też autograf artysty.