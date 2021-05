Poradnik. Emerytury. Emerytury po likwidacji Funduszy Emerytalnych. Co się stanie z pieniędzmi z kont OFE po likwidacji? 05.05.2021

Poradnik. Emerytury. Emerytury po likwidacji Funduszy Emerytalnych. Co się stanie z pieniędzmi z kont OFE po likwidacji? Co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi na kontach OFE? Koniec OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne działają w Polsce od 1999 roku i wszystko wskazuje na to, że zbliża się koniec Otwartego Funduszu Emerytalnego. Na czym polega oszczędzanie w OFE i jak zostaną podzielone pieniądze zgromadzone na kontach OFE?

Poradnik. Emerytury. Emerytury po likwidacji Funduszy Emerytalnych. Co się stanie z pieniędzmi z kont OFE po likwidacji? Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) OFE, poprzez inwestowanie na giełdzie, miały być sposobem na wyższe emerytury niż te wypłacane przez ZUS. Emerytura z OFE miała być zatem uzupełnieniem emerytury z ZUS. Każdy z pracujących miał sam odpowiadać za wysokość świadczenia z OFE, zgodnie z zasadą „ile uzbierasz, tyle na starość dostaniesz”. Przez niemal 20 lat członkami OFE stało się 15,8 miliona Polaków. W szczytowym momencie fundusze zarządzały kapitałem przekraczającym 300 miliardów złotych. Zmiany w OFE Po zmianach z 2014 r., które przeprowadził rząd Donalda Tuska, ponad połowa środków zgromadzonych w OFE (część ulokowana w państwowych obligacjach) trafiła do ZUS, na specjalne subkonto, funkcjonujące obok normalnego konta i inaczej oprocentowane. W dniu 3 lutego 2014 r. umorzone zostało 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego członka OFE i wprowadzona została dobrowolność co do dalszego przekazywania przyszłych składek do OFE. Ponadto obniżone zostały opłaty pobierane przez PTE (instytucje finansowe zarządzające OFE), a także wprowadzono tzw. suwak bezpieczeństwa (czytaj w ramce).

W czasie pierwszego tzw. okienka transferowego, od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r., członkowie OFE mogli podjąć decyzję w sprawie przekazywania do OFE przyszłej składki emerytalnej. W tym okresie członkowie OFE zdecydowali, czy chcą, aby ich składka w całości trafiała do ZUS: na indywidualne konto (ok. 60 proc. składki) i na subkonto (ok. 40 proc. składki), czy w większości do ZUS (85 proc. składki), a w części do OFE (15 proc. składki). Ostatecznie w OFE zdecydowało się zostać ponad 2 miliony osób.

Oczywiście pozostała w OFE część oszczędności, powiększona o kolejne składki i ulokowana w akcjach spółek notowanych na giełdzie, nadal jest zaewidencjonowana na kontach członków OFE. Obecnie jest to niebagatelna kwota 162,3 miliarda złotych. Tej części właśnie dotyczy obecny rządowy plan.

Podział składki z kont OFE Zanim go omówimy, prześledźmy jeszcze, jak dzielona jest obecnie nasza comiesięczna składka emerytalna, wynosząca 19,52 proc. podstawy wymiaru. Otóż trafia ona obecnie na trzy konta: na konto ZUS (I filar), subkonto ZUS (II filar) i ewentualnie konto w OFE (II filar).

Co się stanie z pieniędzmi w OFE? Podział tej składki pomiędzy poszczególne konta wygląda następująco: 12,22 proc. trafia na indywidualnym koncie w ZUS,

7,3 proc. jest zapisywane na indywidualnym subkoncie w ZUS (dotyczy osób, które zrezygnowały z OFE),

4,38 proc. jest zapisywane na indywidualnym subkoncie w ZUS (dotyczy osób, które pozostały w OFE),

2,92 proc. zostaje na koncie w OFE (oczywiście dotyczy tylko osób, które pozostały w OFE).

Pieniądze z OFE trafią na Indywidualne Konta Emerytalne Dwie opcje Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, rząd zamierza pieniądze z OFE, czyli wspomniane wcześniej 162 mld zł, przekazać na Indywidualne Konta Emerytalne uczestników OFE. Średnio daje to każdemu członkowi OFE 10,2 tys zł. I teraz będziemy mieć dwie możliwości. Pierwsza opcja polega na tym, że środki z OFE trafiają do IKE, ale rząd zabiera 15 procent w formie „opłaty przekształceniowej”. Konkretnie, jeśli zdecydujemy się na przeniesienie środków z OFE do IKE, będziemy musieli wpłacić „opłatę przekształceniową” w dwóch ratach: 7,5 proc. wartości w 2020 roku i drugie 7,5 proc. w 2021 roku.

Ministerstwo Finansów spodziewa się, iż łączne wpływy z „opłaty przekształceniowej” wyniosą 19,3 mld zł. Zapewne zostaną one wykorzystane na realizację obietnic socjalnych rządu PiS.

Druga opcja polega na tym, że pieniądze trafiają na nasze konta w ZUS. Prawdopodobnie trzeba będzie to zlecić w formie wniosku. Rząd proponuje bowiem, aby przystąpienie do IKE było domyślne, zaś przejście do ZUS wiązało się z dodatkową formalnością. Musimy być także świadomi, że w przypadku wyboru drugiej opcji zapłacimy 18 proc. podatku w momencie, kiedy będziemy wypłacać pieniądze, czyli już na emeryturze. Na pewno część osób nie będzie się chciała podzielić 15 procentami z rządem, więc pozostanie im druga opcja - przenosiny do ZUS-u. Czy i jakie składki będą kierowane do nowego IKE? Kilka niewiadomych, jeden pewnik Jak dotąd nie wiadomo, czy w przypadku wyboru ZUS, pieniądze z OFE trafią na konto, czy na subkonto ZUS? Czy i jakie składki będą kierowane do nowego IKE? Czy będą to te same 2,92 proc., które dziś są kierowane do OFE? Czy sami będziemy deklarowali, ile chcemy odkładać? Czy jeśli ktoś już ma konto IKE, będzie miał drugie czy też zostaną one połączone? Czy nowe IKE będą dziedziczone po śmierci właściciela konta?

Jedno jest pewne: z planu przedstawionego przez premiera wynika, że losy OFE są już przesądzone i wkrótce nastąpi ich likwidacja. Innymi słowy, nastąpi ostateczna likwidacja II filara systemu emerytalnego. Ustawa ma być przekazana do konsultacji społecznych w maju. W lipcu planuje się jej przyjęcie przez rząd. Już we wrześniu lub w październiku miałaby być przyjęta przez Sejm i w takim przypadku wejdzie w życie od stycznia przyszłego roku.

Otwarte Fundusze Emerytalne w 2020 roku czeka likwidacja. Koniec OFE Mechanizm suwaka Jest to mechanizm przepływu pieniędzy, który zakłada, że na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego środki zgromadzone na koncie członka OFE będą stopniowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS i ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Innymi słowy, kiedy ubezpieczony osiągnie wiek, w którym od emerytury dzieli go 10 lat, włączony zostaje mechanizm tzw. suwaka i 1/120 oszczędności jest przenoszona comiesięcznie z OFE do ZUS.

