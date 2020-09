Pracownicy Domów Pomocy Społecznej w Łodzi dostaną dodatki do pensji

- Mam świadomość, że pracownicy domów pomocy społecznej od marca wykonują niewyobrażalnie odpowiedzialną i ciężką pracę – mówi Hanna Zdanowska. - Dlatego złożyliśmy wniosek i zdobyliśmy grant z Unii Europejskiej, w sumie 5,7 mln zł, które przeznaczymy między innymi na dodatki do wynagrodzeń dla prawie 800 pracowników z 13 domów pomocy społecznej należących do miasta. Pracowników, którzy bezpośrednio opiekują się mieszkańcami domów pomocy.

Pozostała kwota zostanie zagospodarowana zaś tak, by w razie konieczności móc opłacić nocleg, miejsce pobytu tym pracownikom, którzy, by strzec swoich bliskich, swoje rodziny, zechcą w tym newralgicznym momencie zamieszkać na jakiś czas w wynajętym na ten cel hotelu i nie wracać do domu. . Symboliczny czek od prezydent Łodzi w imieniu 13. miejskich placówek, odebrali dyrektorzy i pracownicy trzech DPS: - Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego (drugiego co do wielkości w Polsce DPS, w którym przebywa 600 podopiecznych, DPS przy ul. Złotniczej i DPS przy ul. Krzemienieckiej.