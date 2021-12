Prezydent Zgierza z podwyżką o 90%! Radni przegłosowali uchwałę

Pensja Prezydenta - ile wynosi?

Na pensję prezydenta miasta w Zgierza składa się kilka rzeczy: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny. Poniżej przedstawiamy jak zmieniła się pensja przed i po uchwaleniu podwyżki.

Wynagrodzenie zasadnicze: 4 800 złotych (przed podwyżką) -> 10 430 złotych (obecnie)

(obecnie) Dodatek funkcyjny: 2 100 złotych (przed podwyżką) -> 3 450 złotych (obecnie)

Dodatek specjalny: 2 760 złotych (40% wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego przed podwyżką) -> 4 1654 (30% wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego obecnie).

Łatwo więc obliczyć, że pensja miesięczna prezydenta zwiększyła się z ok. 10 tysięcy złotych do około 21 tysięcy. To jednak nie koniec benefitów finansowych dla prezydenta.