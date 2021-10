Program Czyste Powietrze w Łodzi. W Urzędzie Miasta otwarto punkt konsultacyjny rządowego programu na wymianę pieców i termomodernizację

Czyste Powietrze. Punkt konsultacyjny programu w Urzędzie Miasta Łodzi

W budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Piłsudskiego 100 powstał punkt rządowego programu Czyste Powietrze. Można w nim uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub lokali z oddzielną księgą wieczystą. W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dotację na działania zmniejszające zużycie energii i emisję smogu. Po spełnieniu warunków w tym dochodowych można w ten sposób dostać część środków na wymianę pieca poniżej 5 klasy, termomodernizację domu, wymianę drzwi i okien, fotowoltaikę czy rekuperację. Co ważne, jeszcze do końca roku w ramach programu można uzyskać dotację na zakup nowszego pieca węglowego.