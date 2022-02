Przebudowa Starego Rynku w Łodzi. Co odkryto w czasie prac archeologicznych?

- Stary Rynek to niezwykła przestrzeń do badań. Szukamy korzeni XV-wiecznej Łodzi. Chcemy ustalić, czy średniowieczna Łódź faktycznie w tym miejscu powstała i czy tu zaczęła się rozwijać. Najstarszy znaleziony przedmiot pochodzi z XVI wieku, najmłodszy z XX. Ostatnim znaleziskiem jest biżuteria, m.in. pierścień ze szlachetnym kamieniem. Każdy przedmiot jest zabezpieczony i przewożony do Instytutu Archeologicznego UŁ. Po starannym oczyszczeniu zabytki zostaną poddane konserwacji oraz dokładnym badaniom. Planujemy wydanie publikacji poświęconej odkryciom oraz ekspozycje zabytkowych przedmiotów - zaznacza dr inż. Artur Ginter z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.