Przejścia dla pieszych są bezpieczniejsze w województwie łódzkim. Po zmianie przepisów kierowcy zatrzymują się na widok pieszych

Wyprzedził kierowcę, który przepuszczał przechodnia

Tak było w południe 7 lutego br. na Rondzie Sybiraków w Łodzi, gdzie 51-letni kierowca mercedesa wyprzedził inny samochód, który stanął, żeby przepuścić przechodnia. Policjanci z drogówki zatrzymali 51-latka i ukarali go mandatem w wysokości 1,5 tys. zł oraz dziesięcioma punktami karnymi.

Nowe przepisy, które lepiej chronią pieszych, obowiązują od czerwca 2021 roku. Od tego momentu do końca minionego roku w obrębie przejść dla pieszych w Łodzi doszło do 41 kolizji i 75 wypadków, w których 79 osób zostało rannych. Natomiast w tym roku doszło do ośmiu kolizji i 13 wypadków, w których ucierpiało 15 osób. Nie wiadomo jak sytuacja wyglądała przed czerwcem 2021 roku, bowiem policjanci nie prowadzili tego typu statystyk. Niemniej z ich obserwacji wynika, że bezpieczeństwo w rejonie „zebr” znacznie się poprawiło.