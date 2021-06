"Ranking Szkół LGBTQ+". Dwa LO z Łodzi w TOP 10 zestawienia przyjazności dla nastolatków nieheteronormatywnych. Otwartość daje dobry nabór?

Według organizatorów rankingu, jego kryteriami były otwartość szkoły i bezpieczeństwo dla uczniów i uczennic LGBTQ+. Zestawienie powstało na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 22 tys. ankietowanych na 17 pytań. Dotyczyły one obecności osób nieheteronormatywnych, postaw nauczycieli i nauczycielek oraz ewentualnej dyskryminacji na terenie placówki. Szczególną wagę miały pytania dotyczące możliwości organizacji m.in. Tęczowego Piątku (coroczna akcja KPH wspierania osób LGBTQ+ w społeczności szkolnej), warsztatów antydyskryminacyjnych oraz zwracania się do osób transpłciowych imieniem preferowanym.

Do ogłoszonej we wtorek dziesiątki trafią „Dyplomy równości”.

Otwartość na LGBTQ+ daje dobry nabór?

IV LO prowadzi też w innym, nieformalnym, rankingu – którego finał będzie 14 lipca, bo wtedy zakończą się zapisy do liceów, techników i branżówek (ale przypominamy, że zarejestrować się w elektronicznym systemie naboru trzeba już do 21 czerwca – potem można zmieniać wybór).

„Czwórka” jest obecnie najczęściej wskazywaną przez ósmoklasistów szkołą średnią w Łodzi – z „pierwszej preferencji”, czyli jako placówka, do której kandydat chciałby trafić najbardziej. Takich wskazań było do środowego południa 273. Silnym atutem IV LO jest oferowania klas kształcących do matury międzynarodowej, zatem można się zastanawiać, czy przyjazna atmosfera dla osób nieheteronormatywnych (według "Ranking Szkół LGBTQ+") nie jest po prostu jedną z okoliczności towarzyszących sukcesowi.

Ale warto zauważyć, że VI LO też należy obecnie do ścisłej czołówki trwającego naboru – 153 „pierwsze preferencje” dają „Szóstce” aktualnie trzecie miejsce w Łodzi pod względem popularności.

Zaś na końcu aktualnych statystyk z rekrutacji (w grupie liceów) jest XXXIV LO, czyli ogólniak od słynnego „zakazu błyskawic” w uczniowskich awatarach podczas nauczania zdalnego po Strajku Kobiet (10 zgłoszeń z „pierwszej preferencji”).