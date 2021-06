Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Jak wypadły uczelnie z Łodzi: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny?

Fundacja Edukacyjna Perspektywy co roku publikuje najbardziej znaczący w Polsce ranking, spośród odnoszących się do szkół wyższych. Ta publikacja składa się z kilku zestawień, z których najważniejsze to Ranking Uczelni Akademickich. Klasyfikuje on prawie sto szkół wyższych (publicznych i niepublicznych – poza artystycznymi), które mogą nadawać tytuł doktora oraz kształcą minimum 200 studentów na swoich kierunkach stacjonarnych.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie. Tę metodologię co roku dopracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, czyli byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Perspektywy. Miejsca uczelni z Łodzi

Jak wypadły szkoły wyższe z Łodzi?

W Rankingu Uczelni Akademickich znalazło się ich pięć. Najwyżej jest Politechnika Łódzka, która w 2021 r. utrzymała 8. miejsce z edycji 2020.