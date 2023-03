Regionalny Dzień Sołtysa w Kraśnicy. Kilkuset sołtysów, marszałek Schreiber, posłowie Macierewicz i Telus. Zobaczcie zdjęcia i film

Regionalny Dzień Sołtysa w Kraśnicy. Kilkuset sołtysów, marszałek Schreiber, posłowie Macierewicz i Telus

W Domu Ludowym w Kraśnicy (gmina Opoczno) goszczono kilkuset sołtysów z kilku powiatów , m. in. opoczyńskiego, tomaszowskiego, rawskiego, skierniewickiego. Nie zabrakło też starostów powiatów, burmistrzów oraz wójtów gmin.

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. W województwie łódzkim jest ok. 4,5 tysiąca takich liderów najmniejszych miejscowości, którzy cieszą się zaufaniem swoich sąsiadów.

Co to znaczy być dobrym sołtysem?

- To znaczy mieć kontakt ze swoimi mieszkańcami i spotykać się z nimi jak najczęściej - mówi Tomasz Wachowiec, sołtys wsi Rokiciny Kolonia. - W mojej miejscowości to troszeczkę trudne, bo jest to duże sołectwo. Może mniej jest gospodarstw rolnych, ale wielu mieszkańców przybywa, z czego jestem bardzo zadowolony.

- Dobry sołtys to taki, który dobrze wykonuje swoje zadania, ma kontakt z mieszkańcami, z gminą, powiatem, który stara się, aby jego sołectwo było coraz piękniejsze - odpowiada z kolei Iwona Sroka, od 12 lat sołtys wsi Adamów w gminie Opoczno. - To fajna praca, lubię ją i jestem dumna, że mieszkańcy mnie wybierają - dodaje pani sołtys, która korzystała z programu „Sołectwo na plus” i dzięki temu w Adamowie postawiono altanę.