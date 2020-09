Rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Hitlerowcy w Łodzi [GALERIA ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ]

- Okupacja niemiecka zmieniła całkowicie oblicze narodowościowe miasta. Łódź była jednym z głównych ośrodków, skąd Niemcy czerpali przymusową siłę roboczą. Z jednej strony oczyszczano miasto z ludności żydowskiej, a z drugiej prowadzono przymusową migrację ludności polskiej. Pod koniec wojny z Łodzi uciekło też około 80 tys. mieszkających tu Niemców, przez co Łódź powojenna stała się już miastem jednolitym narodowościowo - mówi prof. Przemysław Waingertner, historyk Uniwersytetu Łódzkiego.

Łódź była też miastem szczególnym, ze względu na swój charakter narodowościowy. Miasto nie zostało zniszczone ani we wrześniu 1939 roku, ani później podczas wyzwalania przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku. Hitlerowskie władze swoją uwagę skupiły na jego mieszkańcach.

Niemcy traktowali w swoich planach Łódź jako przyszłe miasto niemieckie, które miało wejść i weszło w granice III Rzeszy. Po wkroczeniu wojsk do miasta, rozpoczęły się rządy terroru.

W czasie okupacji w najtrudniejszej sytuacji byli Żydzi, zamknięci w getcie. - Łódzkie getto było wielkim obozem pracy. Zostało utworzone w specyficznych warunkach terytorialnych jako ogrodzona dzielnica, co znacznie utrudniało ucieczkę - mówi prof Waingertner. Bałuty nie były wówczas skanalizowane, przez co ucieczka kanałami nie była możliwa tak jak w przypadku Warszawy. Łódzkie getto było też najdłużej funkcjonującym, przebywało w nim łącznie około 300 tys. osób, a przeżyło ok. 900 osób - dodaje.