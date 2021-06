Rowery w Łodzi. Do miesiąca czekania na serwis, ale gdy dobrze poszukasz... 3000 kursów przez centrum dziennie, mimo braku roweru miejskiego

Ile trzeba czekać na przegląd roweru w serwisie w Łodzi?

Serwis informujący o miesięcznym terminie oczekiwania na przegląd podstawowy to jeden z punktów na Widzewie. Aktualnie można zapisać się tam na wstawienie roweru w połowie lipca. Za to już po dniu-dwóch pojazd będzie gotowy do odbioru. Obsługa wylicza, że ma zapisanych 200 klientów, bo punkt cieszy się dobrą renomą, a jest szczyt sezonu.

Inny z widzewskich serwisów informuje, że pojazd można wstawić od razu, ale do odbioru będzie za 10 dni. Dla kogoś bez talentu „złotej rączki”, kto codziennie porusza się rowerem, który jako tako jeździ – ale trzeba go fachowo nasmarować i podokręcać – perspektywa spędzenia tego czasu w podróżach tramwajem to koszmar.

Kolejny z widzewskich punktów ma propozycję. Przegląd podstawowy będzie ekspresowy, ale o 25 proc. droższy od oczekiwania w kolejce (obecnie dwa-trzy tygodnie). Taka standardowa usługa obejmująca regulację hamulców, przerzutek oraz sprawdzenie stanu technicznego kosztuje (bez ominięcia kolejki) 60 zł, ale już za przegląd kompleksowy (obejmujący rozebranie roweru, czyszczenie napędu, złożenie z nowym smarem) należy się 200 zł.