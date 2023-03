Skandal z nielegalnymi wodomierzami w Łodzi. Jest wniosek o dymisje w Zarządzie Lokali Miejskich i Urzędzie Miasta Łodzi

SKANDAL ZE ZDELEGALIZOWANYMI WODOMIERZAMI W ŁODZI. WNIOSEK O DYSCYPLINARNE ZWOLNIENIA

Jeżeli w budżetach były zabezpieczane na ten cel pełne kwoty, to odpowiedzialność służbowa dotyczy zwłaszcza pracownic i pracowników Zarządu Lokali Miejskich, którzy niedopełnili swoich obowiązków służbowych i zawodowych, przez co narazili na ogromne straty finansowe mieszkańców i mieszkanki Łodzi, którym w ich mieszkaniach nie zalegalizowano na czas wodomierzy.

- Zdaniem Pani Agnieszki rozliczenia zużycia wody w mieszkaniach z wodomierzami bez atestów powinno się dokonać na podstawie odczytów z tych wodomierzy, co jest możliwe przy założeniu, że ZLM zapłaci za to grzywnę - To byłby najuczciwszy sposób rozwiązania tej sprawy, na dodatek sposób uwzględniający interes społeczny. Tymczasem urzędnicy zamierzają w przyszłym tygodniu przedstawić mieszkańcom dwa modele rozliczeń ryczałtowych, przy czym na spotkaniu oznajmili, że już wiedzą, iż część mieszkańców będzie zadowolona, a część nie. Gdy tylko dojdzie do zamknięcia tej bulwersującej sprawy, urzędnicy, którzy o tego doprowadzili, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności na podstawie kodeksu karnego.