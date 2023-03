Sprawa wodomierzy na Olechowie w Łodzi. Mieszkańcy boją się niedopłaty za wodę. Dyrektorka Zarządu Lokali Miejskich przeprasza

TYSIĄCE WODOWIERZY W MIESZKANIACH W ŁODZI STRACIŁY WAŻNOŚĆ

Wodomierze w mieszkaniach komunalnych na Olechowie i Janowie straciły legalizację, a ich lokatorzy zamartwiają się, że nie będzie ich stać na opłaty ryczałtowe. Tylko na koniec 2020 r. ważność straciły wodomierze w 344 mieszkaniach, rok później kolejne 644, a chodzi tylko o Olechów i Janów. 20 marca ZLM otwiera oferty firm na usługę zalegalizowania wodomierzy, a ilość zaznaczona w specyfikacji przetargowej to 2 800 mieszkań z zasobu komunalnego Łodzi.

WODOMIERZE STRACIŁY WAŻNOŚĆ. MIESZKAŃCY NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, firma która go wygra dostanie trzy miesiące na legalizację wodomierzy. Na sesji pojawili się zbulwersowani mieszkańcy, którym Zarząd Lokali Miejskich zgotował problem wodomierzy, tym bardziej, że w oparciu o zużycie wody w Łodzi płaci się za odbiór śmieci. Punkt z wyjaśnieniami dyrektorki Zarządu Lokali Miejskich wprowadzono na wniosek opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Prosiła o to społeczniczka Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom, która pomaga mieszkańcom. O dziwo - co nie jest na łódzkich sesjach zwyczajną praktyką - na wprowadzenie na obrady wyjaśnień Zarządu Lokali Miejskich zgodzili się także radni klubów rządzących Łodzią, czyli Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy.