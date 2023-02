Nadchodzi kolejna podwyżka czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych w Łodzi. Od kiedy?

Łódź jest największym kamienicznikiem w Polsce i miastem czwartym co do wielkości, zatem podwyższenie stawki czynszu dotknie bardzo dużą ilość mieszkańców. Jeszcze w 2021 r. stawka czynszu dla mieszkań należących do zasobu miasta Łódź wynosiła 9 zł za 1 metr kwadratowy, od kwietnia 2022 r. łodzianie płacą już 11,70 zł za 1 mkw., a od 1 czerwca 2023 r. zapłacą jeszcze więcej. Prezydent Łodzi podpisała właśnie zarządzenie, na mocy którego czynsz wzrośnie do 12,50 zł.