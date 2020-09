Skazana pośredniczka kredytowa z Łodzi zwróciła emerytce niesłusznie pobraną prowizję. Sprawczynię zatrzymano ją na sali sądowej

Pani Wanda spłacała dwa kredyty gotówkowe, gdy zgłosiła się do niej pośredniczka i zaproponowała kredyt konsolidacyjny. Dzięki niemu łodzianka miała spłacać jedną ratę w niższej wysokości, za to przez dłuższy okres. Ostatecznie jednak do konsolidacji nie doszło, emerytka otrzymała trzeci kredyt gotówkowy, a pośredniczka pobrała od niej 6 tys. zł prowizji. Sprawa trafiła do sądu, gdy pośredniczka odmówiła zwrotu prowizji. Sąd skazał kobietę na 10 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i nakazał zwrot pieniędzy. Ponieważ kobieta nie wywiązała się z tego obowiązku w terminie, emerytka wystąpiła do sądu o "odwieszenie" wyroku.