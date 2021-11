Śledzie w śmietanie z i imbirem na Boże Narodzenie. Śledź w zalewie korzennej lub tatar ze śledzia. Przepisy śledzie na święta 20.11.2021

Spoglądając jeszcze raz wstecz… Śledzie od stuleci gościły na stołach, bo rzeczywiście było ich bardzo dużo. Dużo, to i tanio, dlatego śledzie przede wszystkim trafiały do kuchni najbiedniejszych i dostarczały niezwykle cennych składników odżywczych. Wielu z tego żyło lub nawet dorobiło się dużych pieniędzy. Połowy śledzi stały się też ważnym czynnikiem ekonomicznym. Bogacili się na nich Skandynawowie, Anglicy i Holendrzy. Mówiło się nawet kiedyś, że Amsterdam wybudowano na ościach ze śledzi. Polska, jako kraj nadbałtycki, też zawsze była w śledzia bogata.

Śledzie są też bogatym źródłem jodu (reguluje hormon tarczycy), wapnia (składnik kości) i żelaza (zapobiega anemii). Wśród pozostałych w śledziu składników mineralnych wykryto jeszcze fosfor, magnez, fluor, siarkę, potas i mangan.

Śledź jest też bardzo dobrym dostawcą białka – w 100 g mięsa znajduje się go prawie 17 gramów. A to wszystko to są przecież składniki tak zwanego zdrowego odżywiania. I chociaż śledzie zaliczają się do ryb tłustych, można je włączyć do diety odchudzającej, gdyż obecny w mięsie potas pomaga usuwać z organizmu nadmiar wody, a dobre kwasy tłuszczowe wspomagają przemianę materii.