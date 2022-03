Śmiertelny wypadek koło Piotrkowa. Zderzenie BMW z VW na drodze wojewódzkiej 473. Informacje zdjęcia 1.03.2022

Jedna osoba nie żyje, a dwie są ciężko ranne - to bilans tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek, 1.03.2022, w Kamocinie pod Piotrkowem, na drodze wojewódzkiej nr 473. Volkswagen passat zderzył się tam z BMW X3. Nasz fotoreporter był na miejscu zdarzenia. ZDJĘCIA I WIĘECJ INFORMACJI - KLIKNIJ DALEJ

Dariusz Śmigielski