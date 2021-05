Śmiertelny wypadek motocyklistów w Aleksandrowie Łódzkim. Na miejscu tragedii płoną znicze, zbiórka pieniędzy dla rodzin ofiar 11.05.2021

Z relacji świadków wynika, że 22-latka z Łodzi, która czołowo zderzyła się z dwoma motocyklami, pędziła jeepem z dużą prędkością ul. 11 Listopada w Aleksandrowie. Najpierw wyprzedziła jeden samochód, wróciła na swój pas jezdni i wkrótce wyprzedziła drugie auto. I wtedy doszło do tragedii. Motocykle zostały zmiażdżone, zaś jeep rozbił się na drzewie. Stąd poważne obrażenia 22-latki, która trafiła do szpitala MSW w Łodzi. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do ośmiu lat więzienia.

Prokuratura wysłała biegłą do szpitala MSW