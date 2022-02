Spekulanci windują ceny. Zamieszanie na stacjach paliw w Łodzi i województwie. Jak zmieniają się ceny paliw?

Od czwartkowego popołudnia wielu kierowców uległo panice i wybrało się na stacje, by zatankować samochody do pełna, niektórzy zapełniali także kanistry. Pojawiły się bowiem obawy, że benzyny, oleju napędowego i autogazu może zabraknąć i choć przedstawiciele koncernów paliwowych zapewniali, że tak się nie stanie, to część kierowców w to nie uwierzyła.