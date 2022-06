Syn Krzysztofa Krawczyka znów mieszka w Łodzi. Wynajął mieszkanie

Syn Krzysztofa Krawczyka mieszkał w Zgierzu ze swoją przyjaciółką Kasią, jej synem i schorowaną mamą. Mieszkanie jest małe, ciasne. Jak twierdzi Kasia chora jest jej mama, a także Krzysztof Igor. Potrzebuje odpowiednich warunków, swojego konta, by się wyciszyć, wyspać. Całą sytuacją zmęczona była też mama pani Kasi. Sama choruje i poprosiła, by syn Krzysztofa Krawczyka wyprowadził się do końca maja. Wszyscy mieli nadzieję, że do tego czasu Urząd Miasta wynajmie mu mieszkanie. Odpowiednie dokumenty złożono już dawno.

-Krzysztof Igor spełnia warunki, by wynająć od miasta mieszkanie – tłumaczy Krzysztof Cwynar, szef Studia Integracji z którym od lat jest związany syn Krzysztofa Krawczyka. -.Stało się to, gdy dostał od ZUS-u dodatki jakiego należały mu się po śmierci mamy i taty. Co 12 miesięcy będzie sprawdzane czy dalej spełnia warunki, by wynajmować mieszkanie od miasta.