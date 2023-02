Synagoga w kamienicy przy Zachodniej 78 w Łodzi. Znaleziono starą synagogę w czasie remontu kamienicy

Dawna synagoga przy ulicy Zachodniej 78 w Łodzi.

Synagogę odnalazł łódzkich społecznik Radosław "Redman" Stępień, który dokumentuje łódzkie zabytki i kamienice. Do oficyny przy ulicy Zachodniej 78 wybrał się, by udokumentować ją zanim zostanie rozebrana. Okazało się, że za zamurowanymi drzwiami znajduje się dawna synagoga łódzkich Żydów. Dało się do niej wejść przez wybite okno, otwarte na oścież były też drzwi do dawnego mieszkania rabina.

Redman powiadomił o znalezisku innego społecznika - Dawida Gurfinkiela ze stowarzyszenia HaKoach i członka gminy żydowskiej. Znaleźli żydowskie księgi, gazety, resztki religijnego szala, jarmułkę, a nawet oficjalny list do premiera Józefa Cyrankiewicza.

Dawid Gurfinkiel od razu wiedział, że przy ulicy Zachodniej 78 znajdowała się dawna siedziba gminy żydowskiej. Po wojnie życie religijne urządzili tu ocalali z Holocaustu łódzcy i napływowi Żydzi. Tu pracował tu słynny rabin Łodzi, a przez pewien czas także rabin całej Polski Zew Wawa Morejno.