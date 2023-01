Szkółka piłkarska z Lipiec Reymontowskich zorganizowała imprezę dla blisko 50 drużyn z województwa

- Turniej w pełni odzwierciedlał ideę GRASSROOTS czyli "Piłka nożna dla wszystkich" – wyjaśnia Sławomir Supera, prezes Szkółki Piłkarskiej GOKSiR Lipce Reymontowskie. - Mimo, że starsze roczniki były klasyfikowane, to staraliśmy się nie wprowadzać żadnej presji związanej z wynikiem. Z założenia miało być to święto sportu, gdzie bardziej liczyły się uśmiechy i satysfakcja dzieciaków niż ilość strzelonych goli. Myślę, że to nam się udało, gdyż po zakończeniu festiwalu prócz gratulacji za zorganizowanie tak udanej imprezy padały pytania, kiedy odbędzie się kolejny festiwal.