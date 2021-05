Szybsze szczepienia drugą dawką Astra Zeneki i dla ozdrowieńców. Część pacjentów z Łódzkiego już korzysta! Jak przyspieszyć szczepienie?

Jak przyspieszyć termin szczepienia?

Aby przyspieszyć termin trzeba zwrócić się bezpośrednio do swojego punktu szczepień. Chętni do przyspieszenia terminu szczepień już dzwonią po punktach regionu łódzkiego. Jednak na razie nie jest ich wielu. Telefony są już m.in. w punkcie szczepień powszechnych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Do tej pory drugą dawkę preparatu Astra Zeneca wyznaczano w 10 tygodni po pierwszej dawce. Teraz można ją skrócić, w tej sytuacji punkt trzyma się zasady sześciu tygodni.

- Staramy się iść pacjentom na rękę i w razie potrzeby przesuwać terminy – mówi Michał Matyjaszczyk, kierownik przychodni rodzinnej w Matce Polce.

Miesięczne przyspieszenie drugiej dawki szczepionki to ogromna różnica. Zainteresowanie przyspieszeniem jest spore, zdaniem doktora Matyjaszczyka ma to związek ze zbliżającymi się wakacjami.