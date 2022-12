Tak będzie wyglądać legitymacja emeryta-rencisty od 2023 roku! Zmiany w legitymacji emeryta-rencisty. Co się zmieni? Sprawdź!

CZYM JEST LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY?

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument, który wydać może Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która przechodzi na emeryturę. Legitymacja emeryta-rencisty uprawia jej właściciela do zniżek na niektóre świadczenia, a nawet korzystania z części z nich całkowicie za darmo. Dotyczy to zarówno rozmaitych usług, jak i produktów. Do otrzymania dokumentu przysługuje osobie mającej ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dotychczas legitymacja wydawana przez ZUS była w formie plastikowej karty. Od nowego roku (1 stycznia 2023 roku) pojawi się elektroniczny odpowiednik tego dokumentu, który będzie dostępny dla wszystkich uprawnionych w aplikacji mObywatel. Warto nadmienić, iż elektryczna legitymacja nie będzie obowiązkowa.