Teatr Powszechny w Łodzi: Do dwóch związków sztuka. Recenzja sztuki "Na całe życie" w reżyserii Wojciecha Malajkata

Prapremierowy spektakl „Na całe życie” - teatralna adaptacja scenariusza włoskiego autora Paolo Costelli do filmu „(Nie)długo i szczęśliwie” - to ważna próba wykazania, czym może być dzisiejsza komedia, nie mająca ambicji dorównywania sztukom Szekspira, ale zarazem zrywająca ze schlebianiem gustom widzów wychowanych na rodzimych współczesnych kabaretach.

To praca wykraczająca poza gatunkowe ramy, nie mająca nic wspólnego ze slapstickiem czy farsą, czytelnie, przystępnie i w sposób dotykający doświadczeń jak najliczniejszej grupy odbiorców podejmująca na poważnie (i dlatego właśnie zabawnie) temat związków, których usankcjonowaną formą ma być małżeństwo. Okoliczności zatem, których niemal każdy przynajmniej raz popróbował (z rozmaitymi efektami) oraz które niezmiennie, pod każdą szerokością geograficzną przekonują, iż śmieszne jest zarazem to, co dramatyczne, i odwrotnie.

Paolo Costella zgrabnie, z wyczuciem i południową czułością dla życia splótł i zrównoważył elementy komedii i dramatu; Wojciech Malajkat natomiast - przystosowując scenariusz do potrzeb teatralnej sceny - rezygnując, co zrozumiałe, z filmowej obfitości, zachował i wydobył istotę tej opowieści, jej wyrazistość, uniwersalność i przesłanie tym bardziej godne refleksji, że wciąż nie możemy się odnaleźć z tym, czego o sobie i swoich relacjach dowiedzieliśmy się podczas przymusowej, pandemicznej izolacji.