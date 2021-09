The Sisters Of Mercy w 2022 roku wystąpi w Polsce. Koncert Sisters Of Mercy w klubie Progresja

Brytyjska grupa The Sisters of Mercy istnieje od 1980 roku, a jej liderem jest niezmiennie wokalista Andrew Eldritch. Formacja nagrała jedynie trzy albumy: „First and Last and Always”, „Floodland” i „Vision Thing”, od roku 1990 zaś prowadzi jedynie działalność koncertową ze zmienną ekipą muzyków. W działaniach zespołu zawsze obecny jest jedynie Andrew Eldritch, który programuje również automat perkusyjny - słynnego Dr Avalanche. Artysta pozostaje poza tym autorem tekstów i producentem utworów grupy.

Zespół Eldritch zakładał z Garym Marxem, nazwa została zaczerpnięta od piosenki Leonarda Cohena „Sisters of Mercy”. Pierwszy album nagrano, kiedy do składu dołączył Wayne Hussey. Płyta zyskała sporą popularność, osiągając 14. miejsce na liście Billboardu. Kolejne lata działalności The Sisters of Mercy to kolejne płyty, trasy koncertowe, przebojowe single („More”, „Temple of Love”, „This Corrosion”, „Dominion/Mother Russia”), zmiany składu zespołu oraz skandale. Eldritch na przykład zastrzegł tekst „This Corrosion”. Tekst utworu nie może zostać przetłumaczony i każdy kto to zrobi, zostanie pozwany.