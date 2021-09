Tłumy dzieci na zajęciach Otylia Swim Tour. Otylia Jędrzejczak szkoliła adeptów pływania w Zduńskiej Woli. Zdjęcia

– Dzisiaj Zduńska Wola jest dumna ze medalu paraolimpijskiego, a ja mam nadzieję, że dzięki Otylia Swim Tour kiedyś w przyszłości będzie cieszyć także sukcesami pływaków – mówi Otylia Jędrzejczak, pomysłodawczyni akcji Otylia Swim Tour.

W trakcie warsztatów kilkunastu trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadzi zajęcia dla młodych adeptów pływania zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Przygotowane są także zajęcia dla rodziców, którzy mają możliwość wzięcia udziału w wykładach psychologa sportowego oraz dietetyka, a także spotkać się i porozmawiać z Otylią Jędrzejczak.

– Na pewno to dość intensywny dzień dla tych młodych adeptów pływania, ale widać było, patrząc na ich uśmiechnięte twarze, że sobie poradzą. Doskonalimy tak naprawdę wszystkie elementy pływackie we wszystkich czterech stylach, a do tego skoki i nawroty. To nie tylko ma być pływanie po prostu od ścianki do ścianki, ale poprawianie ich techniki i pokazywanie, że można coś zrobić przez zabawę. To są młodzi jeszcze zawodnicy, więc musi być ciekawie – mówi Artur Mikicin, jeden z trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak.

Sobotnie zajęcia odbyły się na otwartej w czerwcu nowej pływalni „Zduńska Woda”. To piękny obiekt, którym miasto może się chwalić.

– Tak to jest, że jeżeli mówi się w Polsce o pływaniu, to zawsze pojawia się jako pierwsze nazwisko Otylii Jędrzejczak. Zaprosiliśmy Otylię wiele miesięcy wcześniej, jeszcze zanim obiekt był oddany do użytku i wtedy zrodził się pomysł wspólnych przedsięwzięć. Na pewno jest to obiekt, którym możemy się pochwalić. To są trzy niecki, czyli sportowa, rekreacyjna z biczami, rwącą rzeką i innymi atrakcjami oraz niecka z ruchomym dnem. Myślę, że w promieniu wielu kilometrów nie ma drugiego takiego obiektu – mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

– Jestem dumna z tego, że poprzez projekt Otylia Swim Tour nawiązujemy dobre relacje z jednostkami samorządu terytorialnego i że z włodarzami miast pokazujemy piękne obiekty, a jednocześnie mówimy, że potrzebujemy kolejnych nowych pływalni. Są takie miasta jak Zduńska Wola, który ma piękny obiekt i warto go pokazać, by zachęcić do aktywności fizycznej poprzez sport – dodaje Jędrzejczak. Uczestnicy zajęć otrzymali bezpłatne pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. AquaWave, NesVita i EPRO.

Dzieci, które uczestniczyły w sobotnich zajęciach, nie ukrywają, że uwielbiają pływania, a możliwość trenowania pod okiem mistrzyni olimpijskiej jest dla nich wielkim przeżyciem.

– Pierwszy raz w życiu poszłam pływać w Walentynki i było bardzo fajnie. W pływaniu fajne jest to, że można się zrelaksować albo na przykład, gdy nas coś boli, to można to wyleczyć. Widziałam ostatnio film z wyścigiem Otylii Jędrzejczak z 2004 roku w Atenach, gdzie zdobyła złoty medal. Naprawdę podziwiam, że można tak dobrze pływać stylem motylkowym. Niesamowite – mówi trzynastoletnia Julka ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli.

– Pływam bardzo często, kilka razy w tygodniu. Nauczyłam się pływać cztery lata temu, a najbardziej lubię pływać żabką i na plecach. Fajnie jest popływać, bo można trochę odpocząć, a jednocześnie trochę się zmęczyć – dodaje jedenastoletnia Iga ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli.

Już w niedzielę odbędzie się kolejny, już ostatni w tym roku Otylia Swim Tour. Tym razem ponad stu młodych adeptów pływania ćwiczyć będzie w Płocku.

– Realizujemy nasz projekt od siedmiu lat i jestem szczęśliwa, że tak naprawdę w każdym mieście rejestracja uczestników zamyka się w przeciągu pół godziny. To świadczy o tym, że projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i że jest potrzebny. Zaszczytem dla mnie jest zespół trenerski, który tworzę. Dzisiaj z nami jest Jan Świtkowski, brązowy medalista mistrzostw świata na 200 metrów stylem motylkowym z 2015 roku. Zawodnik, który stał na podium mistrzostw świata pokazuje dzieciom, jak ważna jest walka o marzenia i cele. Dla mnie to niezwykle istotne, że trenerzy, którzy ze mną pracują, są autorytetami. Są osobami, z którymi ja z przyjemnością przemierzam kraj – mówi Otylia Jędrzejczak.

Na tegorocznej trasie Otylia Swim Tour znalazło się sześć miast. Do tej pory zajęcia odbyły się w Katowicach, Rybniku, Łodzi, Sanoku i Zduńskiej Woli. Zajęcia Otylia Swim Tour współfinansowane są przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a sobotnia edycja także przez miasto Zduńska Wola.