Tom Odell pierwszą gwiazdą przyszłorocznych, 600. Urodzin Łodzi

Tom Odell, autor przeboju „Another Love” (który w 2022 roku jako viral był jednym z nieoficjalnych hymnów protestu przeciwko agresji Rosji na Ukrainę) w przyszłym roku zagra w ramach obchodów 600. Urodzin Łodzi. Artysta wystąpi w naszym mieście 29 lipca, podczas plenerowego koncertu, a wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny.

Tom Odell debiutował w roku 2012, nagrał pięć albumów studyjnych (ostatni z nich, „Best Day of My Life”, ukazał się 28 października tego roku), jest laureatem m.in. BRIT Critics’ Choice Awards oraz Ivor Novello Awards. Jego muzyka to wypadkowa indie popu, folku, muzyki akustycznej. Największym sukcesem okazał się debiutancki krążek „Long Way Down” z 2013 roku, z takimi utworami, jak „Can’t Pretend”, „Hold Me”, „I Know”. Niedawno artysta dał dał specjalny koncert na dworcu w Bukareszcie - w jego trakcie apelował o wsparcie osób pokrzywdzonych przez wojnę wywołaną przez Rosję. Muzyk wzbudza duże zainteresowanie także w Polsce, gdzie wystąpił już między innymi w warszawskim Torwarze.