TomTom chce zwolnić w Łodzi ponad 200 osób. Powodem jest automatyzacja produkcji map. Co dalej z pracownikami?

Zapowiedź zwolenień grupowych w firmie TomTom w Łodzi

Zajmująca się nawigacją samochodową firma TomTom zapowiedziała zwolnienie 208 osób w swoim łódzkim oddziale. O planach grupowych zwolnień firma poinformowała już Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

TomTom nie informuje, ile obecnie osób pracuje w Łodzi, tłumacząc to m. in. możliwością pracy zdalnej. Ale z naszych szacunków wynika, że może to być około 700 osób. To oznacza, że do zwolnienia jest prawie jedna trzecia łódzkiej załogi.

W całym koncernie TomTom zwolnionych ma być około 500 osób, czyli 10 proc. pracowników. Powodem jest automatyzacja produkcji map i integracja różnych źródeł cyfrowych. Pracowników, m.in. z Łodzi, którzy ręcznie uaktualniali mapy, teraz ma zastąpić technika.