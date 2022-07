Tragiczne wypadki motocyklistów w Łódzkiem. Aż pięć wypadków z udziałem motocyklistów od początku lipca! Tragiczny początek wakacji

Tragiczny początek lipca

Ta tendencja jest już aż nadto widoczna w naszym regionie. Lipiec rozpoczął się tragicznie w powiecie bełchatowskim. Pierwszego dnia miesiąca zginął tam motocyklista, który został na kopalnianej drodze potrącony przez ładowarkę. Zaledwie dwa dni później na terenie powiatu pajęczańskiego w zderzeniu motocykla z osobówką ranne zostały dwie osoby – motocyklista i jego pasażerka.

Do trzech wypadków z udziałem jednośladów na przestrzeni kilku dni doszło w powiecie wieluńskim. 5 lipca do szpitala trafił motocyklista potrącony przez osobówkę, której kierowca nie ustąpił pierwszeństwa na jednym ze skrzyżowań w Wieluniu. W ubiegłą sobotę 9 lipca w miejscowości Niemierzyn kierowca toyoty podczas skrętu w lewo uderzył w jadący z naprzeciwka motocykl. 44-letni kierowca jednośladu zmarł mimo próby reanimacji, jaką podjęły służby ratunkowe. Tego samego dnia w Wieluniu potrącony przez motocykl został pieszy, który wszedł na jezdnię w niewyznaczonym do tego miejscu.