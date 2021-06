Tragiczny weekend nad wodą w regionie łódzkim. Utonięcia w Zalewie Cieszanowickim i w Zalewie Sulejowskim. Informacja policji 21.06.2021

W sobotnie popołudnie wędkarz na terenie cieszanowickiego zbiornika wyskoczył z łódki by odczepić zaczepioną żyłkę. Nie wypłynął. Mężczyzna prawdopodobnie utonął. Poszukiwania ciała 38-latka z wykorzystaniem sonaru i grupy płetwonurków cały czas trwają. Odnaleziono ciało 34-latka, który w niedzielę wypoczywając nad Zalewem Sulejowskim podjął próbę przepłynięcia wpław na drugi brzeg.

19 czerwca 2021 roku policjanci z posterunku w Rozprzy pojechali na teren cieszanowickiego zbiornika po odebraniu zgłoszenia o mężczyźnie, który wyskoczył z łódki i prawdopodobnie utonął. Na miejscu prowadzono działania wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Piotrkowa Trybunalskiego oraz strażakami ochotnikami z Rozprzy i Gorzkowic. W poszukiwaniach uczestniczyli płetwonurkowie, wykorzystany został sonar. Policjanci rozmawiali z wędkarzami, którzy wspólnie z poszukiwanym mężczyzną przebywali na łódce. To oni zaalarmowali służby mundurowe o zdarzeniu. Policjanci ustalili, że tego dnia cała trójka rozpoczęła udział w zawodach wędkarskich wypływając łódką na teren cieszanowickiego zbiornika. Wcześniej mieli wspólnie spożywać alkohol. W momencie kiedy żyłka wędki zaczepiła się jeden z mężczyzn wskoczył do wody by ją odczepić. Zniknął pod taflą wody i nie wypłynął. Jego kompani podjęli próbę ratowania towarzysza ale bezskutecznie. Po kilku minutach zadzwonili na numer alarmowy 112. Dopłynęli do brzegu i wskazali przybyłym służbom ratunkowym miejsce, w którym mężczyzna tonął. Do zdarzenia doszło około godziny 13.00. Do końca dnia trwały poszukiwania ciała 38-latka. W niedzielny poranek poszukiwania zostały wznowione, niestety ciała mężczyzny do dzisiaj nie odnaleziono.